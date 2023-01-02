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Haberler Ekonomi Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

Fırat Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

02.01.2023, 10:42

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." dendi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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