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Haberler Ekonomi Gaziantep’in kurtuluşunu İzmir’de kutladılar

Gaziantep’in kurtuluşunu İzmir’de kutladılar

2.1.2023

Gaziantep’in kurtuluşunu İzmir’de kutladılar
İzmir'de yaşayan Gaziantepliler, İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği kurtuluş gecesinde bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi Havuzlu Düğün salonundaki etkinliğe İzmir ve çevre illerde yaşayan Gaziantepliler ile daha önceden Gaziantep'te görev yapmış kişilerle birlikte 400'e yakın davetli katıldı. İzmir Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Deniz Avşar, Fransız işgaline karşı Gazianteplilerin kahramanca mücadele ederek destan yazdıklarını belirtti. 11 ay süren Antep savunmasında 6.317 şehit verildiğini belirten Avşar, "Antep savunmasının yiğit kahramanlarını yeni kuşaklara tanıtmak ve anmak bizler için tarihimize ve kahramanlarımıza borcumuzdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar" sözleri Antep savunmasının milli mücadele için önemini ortaya koymaktadır" dedi. Etkinlikte Gaziantep'in tanınmış ses sanatçısı Faruk Lök de yöresel eserleri seslendirdi.

■ TOLGA TEKİN
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