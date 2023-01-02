İGA ve THY Avrupa’nın lideri oldu

EUROCONTROL 2022 yılına ait değerlendirme ve 2023 yılına ait beklentileri içeren raporunu yayınladı. Salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılında 11.1 milyon olan Avrupa genelindeki hava trafiği geçen yıl 9.3 milyon olarak gerçekleşti. Raporda 2019 yılına göre 1.9 milyon daha az, ancak 2021 yılına göre ise 3.1 milyon daha fazla olan bu uçuş trafiğinin, bu yıl ise salgın öncesi seviyelerinin yüzde 92'sine kadar ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

AVRUPA'NIN LİDERİ İGA

Salgın döneminde aldığı önlemler ile ön plana çıkan ve 2020- 2021 yılında Avrupa'nın zirvesinde yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da liderliğini sürdürdü. 2019 yılının Nisan ayından tam operasyona başlayan İGA, Avrupa genelinde 2019 seviyelerini yakalayan tek havalimanı oldu. Günlük bin 115 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdüren İGA İstanbul Havalimanı'nı, bin 1440 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, bin 122 uçuşla ise Paris Charles De Gulle Havalimanı takip etti.

THY LUFTHANSA'YI SOLLADI

Salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolları arasında yer alan Türk Hava Yolları ile tüm yıl boyunca performansını koruyarak özellikle yaz sezonunda 2019 seviyelerinin üzerine çıktı.

Günlük bin 124 uçuşla Avrupa'daki bayrak taşıyıcı havayolları arasında liderliğini sürdüren THY, tüm yıl ise salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 rakamlarının sadece yüzde 7 gerisinde kaldı. Alman havayolu şirketi Lufthansa günlük bin 58 uçuşla 2019 yılının yüzde 29, Fransız havayolu şirketi Air France ise günlük 953 uçuşla 2019 yılının yüzde 20 gerisinde kaldı