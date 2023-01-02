İstanbul Havalimanı’nın hedefi 70 milyondan fazla yolcu

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 2023'te 70 milyonun üstünde yolcu hedeflediklerini söyledi. 2022'nin 11 ayında 14 milyon 775 bin 573 yolcu iç hatlardan 44 milyon 288 bin 618 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Biz üçüncü yıl sonunda yine Avrupa'da birinci havalimanı olacağız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hem kargo hem de yolcu tarafındaki sayılarımızda artış sağlayarak çok başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2023 için çok daha umutluyuz. Gerek turizm için gerek lojistik ve ulaştırma sektörü için çok umutluyuz. Her yeni başlangıç önemlidir ama 2023 özellikle çok olumlu ve ümitli başlayacağımız bir sene. İstanbul Havalimanı'nda 2022'yi 64-65 milyon arasında yolcuyla bitireceğiz. Gelecek yıl için gerek THY'nin büyümesi, gerekse yeni hava yolu firmalarının İstanbul Havalimanı'na uçmaya başlayacak olmasıyla 70 milyonun üstünde yolcuyu hedefliyoruz."

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