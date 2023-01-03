Markette takip edilen 42 ürünün fiyatı yükseldi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı tespit edildiğini, fiyatı en fazla artan ürünün hem markette hem de üreticide kuru soğan olduğunu bildirdi. Bayraktar, markette, fiyatı yüzde 314,6 artan kuru soğanı, yüzde 202,8 ile limon, yüzde 164,5 ile toz şeker, yüzde 163,7 ile yeşil soğan, yüzde 163,1 ile ıspanak, yüzde 159,2 ile lahana, yüzde 147,1 ile Antep fıstığı, yüzde 142,8 ile marul, yüzde 141,7 ile portakal, yüzde 138,3 ile kuru kayısı, yüzde 130,8 ile karnabahar, yüzde 127 ile mandalina ve yüzde 125,8 ile pirincin izlediğini belirtti. Bayraktar, "Üretici fiyatlarındaki yükselişin başlıca sebebi girdi maliyetlerinin artması" dedi.

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