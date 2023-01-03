Memurlar ve emekliler refah payı da alacak

Memurlar, emekliler ve sözleşmelilerin gözü bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacak olan kamu çalışanları, TÜFE maaş zammını geçmesi durumunda enflasyon farkını almaya hak kazanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 çıkması durumunda kamu çalışanları yüzde 18.6, SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 17.5, yüzde 4 çıkarsa memurlar yüzde 19.7, emekliler yüzde 18.6 zam alacak. Toplu sözleşme artışına 10 puan refah payı eklenirse enflasyon farkı dâhil zam oranı yüzde 29.7'ye çıkacak. Zam oranı, refah payı 15 puan olursa yüzde 34.53'e çıkacak.

FARK 15 OCAK'TA YATACAK

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 2.88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14.05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşıldı. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6.18'den fazla olmaması durumunda enflasyon farkı alacak. Bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söylemişti. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

MEMUR-SEN EK ZAM İSTEDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, refah payını da içeren ciddi bir ek zam beklediklerini ifade ederek, "Mevcut enflasyonun üzerine refah payı alınacak. Asgari ücreti artıran nedenler memur için de geçerli. Toplu sözleşme ile artırdığımızda asgari ücretle aradaki farkı korumuştuk. Kiralar çok arttı, çalışanlar özellikle büyükşehirlerde çok zorlanıyor. En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması gerekiyor" dedi. Memur maşlarına baz teşkil eden TÜFE Kasım'da aylık yüzde 2.88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62.35, yıllık yüzde 84.39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70.36 olarak gerçekleşti.

Hesaplamalara göre, aralık ayında enflasyon yüzde 3 çıkarsa SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 17.5, memurlarda yüzde 18.6, enflasyon yüzde 4 çıkarsa emekliler yüzde 18.6, memurlar yüzde 19.7, enflasyon yüzde 5 olursa emekliler yüzde 19.8, memur ve Emekli Sandığı'ndan emeklilere yüzde 21 maaş zammı alacak. Refah payı ile birlikte memur ve emekli aylıklarında en az yüzde 30 bir artış bekleniyor. Emekli aylıklarına en son 2011 yılında enflasyonun üzerinde refah zammı geldi. En düşük emekli aylığına seyyanen zam yapıldı. Önce 1000 liraya, ardından 1500, 2500 ve son olarak 3500 liraya çıkartıldı. En düşük emekli aylığının 5 bin liraya çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin de artırılması bekleniyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 66.59 OLURSA

YAPILAN ankette aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66.59 olarak açıklandı. Beklenti anketinin gerçekleşmesi halinde temmuzaralık dönemi için yüzde 17.02'lik enflasyon artışına istinaden, maaşlara yüzde 10.11'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereğince yüzde 8'lik zam ile yüzde 18.11'lik zam yapılması gerekiyor.

HAZAL ATEŞ