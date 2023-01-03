Televizyon, buzdolabı haciz edilemeyecek

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Paket, Kabine Toplantısı'nın ardından Meclis'e sunulacak. Pakette; konutta 'çat-kapı' haciz uygulamasının kalkması, uyuşturucu ile mücadele ve arabuluculuğa ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Pakette yer alan çok önemli düzenlemelerden bazıları şunlar: ● Konutlarda hakim kararı olmaksızın çat kapı haciz işlemi yapılamayacak. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alındı. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanıyor. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek. ● Uyuşturucu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılıyor. ● Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak. ● Cari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenleniyor.

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