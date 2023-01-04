EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında emekli olanlar aylık ve kıdem tazminatı almaya devam edecek. Bu kapsamda EYT'liler 3 avantaj elde edecek. Emekli olduktan sonra çalışan EYT'liler çift maaş alacak, net maaşları daha yüksek olacak ve kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar.

Vergi uzmanları, "Asıl kazanım aslında EYT'nin yaş şartının ortadan kaldırılmasıyla birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasıdır. Normal şartlarda aylık maaşlarını alacaklar, emekli maaşlarını alacaklar ve kıdem tazminatı alacaklar. Burada 3 tane avantaj var. Bununla beraber asgari ücret tutarıyla beraber 638 TL'lik fark var. Bir EYT'li eğer asgari ücretten çalışmaya devam ederse 8 bin 500 TL alması gerekiyor ancak EYT'li olup da çalışmaya devam ederse 9 bin 145 lira alacak. Bunun farkı 638 TL'dir" görüşünü dile getirdi.