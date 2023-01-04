Özel okul ücretleri ne kadar olacak? Rakam belli oldu mu? 2023 özel okul ücretleri...

Özel okul ücretlerine ne kadar zam geldi? Özel okul 2023 fiyatları belli oldu mu? soruları veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, detayları bugün açıklayacağını belirtti. Peki 2023 özel okul ücretleri belli oldu mu? Özel okul ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

ÖZEL OKUL ZAM ORANI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel okul zam oranı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer özel okullarda ücret artışı konusunda

'Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız açıklamasında bulundu.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizde bulabilirsiniz.