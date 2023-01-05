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Haberler Ekonomi Aydın’ın yeni şehir hastanesinde geri sayım

Aydın’ın yeni şehir hastanesinde geri sayım

5.1.2023

Aydın’ın yeni şehir hastanesinde geri sayım

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, Aydın Şehir Hastanesi'nde 2022 yılında il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği "Aydın Şehir Hastanesi brifingi ve 2022 yılı Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Vali Aksoy, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile birlikte Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1400 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Aksoy, 2023'ün ikinci yarısında hastanenin açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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