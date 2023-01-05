İktidardan iki önemli çalışma

ASGARİ ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor. Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onun da onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.

KARADENİZ gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulama da başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak. 25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor. Bir yıl sürecek uygulama sonrası normal faturaya geçilecek. Bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmayacak. Bu da çok önemli bir indirim sağlayacak.

ZÜBEYDE YALÇIN