Lezita’nın ilk konsept mağazası İzmir’de açıldı

Lezita, gıda markası vizyonu doğrultusunda ilk konsept mağazasını açtı. Markanın tüm ürünlerinin bir arada sunulduğu Lezita Satış Mağazası, İzmir Göztepe'de hizmet vermeye başladı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Konsept mağazalarımızı tüm illere yaymayı hedefliyoruz" dedi. Göztepe'de açılan Lezita Satış Mağazası'nda markaya ait tüm ürünler bir arada sunulurken, ürünler pişmiş olarak da teslim alınabiliyor. Konsept mağazalarını daha geniş bir ürün yelpazesiyle tüketiciyle doğrudan temasa geçebileceği alanlar olarak konumlandıran Lezita, mağazadaki Lezita Şef Koleksiyonu'nda ise; önlük, maşa, kesme tahtası, baharat değirmeni gibi özel üretim mutfak malzemelerini tüketicinin beğenisine sunuyor.



■ MERT ALPDÜNDAR

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