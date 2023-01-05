Turist sayısında İzmir tüm zamanların rekorunu kırdı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle olumsuz etkilenen İzmir turizmi, 2022 turizm sezonu ile nefes aldı. Yabancı turist sayısındaki düşüş, kısıtlamaların kaldırılması sonrası yeniden yükselişe geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'e gelen yabancı turist sayısında, 1 milyon 465 bin 6 kişi ile tüm zamanların rekoru kırıldı. 690 bin 988 yerli turistle birlikte kente geçen yıl gelen toplam turist sayısı 2 milyon 155 bin 994 oldu. İzmir'e gelenler sıralamasında 530 bin 754 kişi ile Almanya ilk sırada yer alırken Destinasyon İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Önümüz, ufkumuz açık. Hedefimiz yılda 5 milyon turist olmalı" dedi.

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