Ege ihracatını tarım ürünleriyle yukarı çekti

EGE Bölgesi geçen yıl bir önceki yıla göre sağladığı 2 milyar dolarlık ihracat artışının 1 milyar dolarını tarım sektöründen elde etti. Bölgenin 7 milyar dolara yaklaşan tarım ihracatında, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, yaş meyve sebze ve mamulleri ile hububat önemli rol oynadı. EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, geçen yıl gıda ve tarımda iyi bir yıl yaşandığını söyledi. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de bu yıl da tarım ihracatını artırmak için çabalayacaklarını söyledi.

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