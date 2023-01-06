Kampanya herkese kazandıracak

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ardından bu kez de orta gelirliye konut kredisi için düğmeye basıldı. Sektör temsilcileri kampanyanın hem inşaat firmalarına hem de vatandaşlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları önceki gün kamuoyuna açıklanırken, Hatay İnönü Caddesi üzerinde 25 yıldır emlakçılık yapan ve Yeni Asır ilan acentesi olan Metin Emlak Gayrimenkul şirketi sahibi Metin Uysal, dün telefonlarının kilitlendiğini, portföylerinde bulunan sıfır evleri görmek için bir çok vatandaşın geldiğini anlattı.

Yeni Asır'a konuşan Uysal, "Kredi kullanma şartları ve ev fiyatları ile ilgili detayları herkesle paylaşıyoruz. Belli bir birikimi olanlar ya da araçlarını satıp peşinat gibi kullanmayı düşünenler çoğunlukta. 1 milyon lira kredi kullanmayı tercih edenler de kampanyaya yoğun ilgi gösteriyor" dedi. Uysal şunları söyledi: "1 milyon kredi kullanacak olan vatandaş yaklaşık 10 bin liraya yakın taksit ödeyecek. Devlet desteği ile kullanırsa bu rakam ilk üç yıl için neredeyse yarı yarıya düşecek. Evi alan kişinin 5 yıl satamama zorunluğu var. Kiraya verse en 6-7 bin lira gelir elde eder. O yüzden bir çok kişinin bu kampanyadan yararlanacağından ve piyasayı büyük ölçüde canlandıracağından eminim" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL