Kredi oranı tutara göre değişecek

ÖNCEKİ gün açıklanan 'Yeni Evim' projesi sektöre şimdide canlılık kattı. Satış ofislerinde yoğunluğun yüzde 70 arttığını söyleyen sektör temsilcileri projenin, sektör için bir kampanya değil yeni bir finansman modeli olduğunu kaydetti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, "İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden (son 8 yılda) geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği verilecek. Aile geliri 20 bin ile 40 bin lira olana farklı olur. Bu aynı zamanda bir sosyal proje. Daha düşük hane geliri olana daha çok katkı olur" dedi.

Program kapsamında konut kredisi faiz oranlarının yüzde 0.69'dan başlayan oranla uygulanmasına yönelik olarak Hakan Gedikli, "Hane halkı geliri ve çekilecek kredi tutarına göre oran değişebilir. Ancak 0.69 seviyesinde çok yukarı çıkmayacaktır" dedi. Üretici de ev bedelinin yüzde 5'i kadar katkı sağlayacak. Bunun yeni bir finansman modeli olduğuna dikkat çeken KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Türkiye'ye önemli bir mekanizma kazandırıldığını söyledi. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, bu programın etkisini artırmak için özel sektör olarak çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

SELAHATTİN ERTAŞ