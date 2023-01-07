‘İhracatta mevcudu korumayı planladık’

EGE İhracatçı Birliklerinin 2022 yılı değerlendirme ve 2023 hedefleri toplantısı Konak'taki Hayatt Otel'de yapıldı. Toplantıya EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte EİB çatısı altındaki birlik başkanları da katıldı. Toplantıda sunum yapan Eskinazi, Birlik olarak 2022 ihracat hedefini 18 milyar dolar olarak koyduklarını, Ukrayna- Rusya savaşı ve tüm olumsuzluklara rağmen 18 milyar 300 milyon dolarlık dış satımla bu hedefi geride bıraktıklarını anlattı. 2023'e yönelik "mevcudu korumak" üzerine bir strateji geliştirdiklerini vurgulayan Eskinazi, özellikle ABD, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın öne çıkan pazarlar olmasını beklediklerini söyledi.

MERT ALPDÜNDAR