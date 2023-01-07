Togg için siparişler Şubat ayında başlıyor

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şubat ayında başlayacak ön sipariş sürecinde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme yöntemlerinin izleneceğini belirtti. Karakaş, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yaptığı açıklamada, "Togg bir teknoloji şirketi. Bu sene de burada akıllı cihazdan fazlasını sergiliyoruz" dedi. 2023 yılında toplam 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa'ya açılmayı planladıklarını ifade etti.

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