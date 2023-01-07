  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Togg için siparişler Şubat ayında başlıyor

Togg için siparişler Şubat ayında başlıyor

7.1.2023

Togg için siparişler Şubat ayında başlıyor
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, şubat ayında başlayacak ön sipariş sürecinde, kura, dijital yarışma ve NFT ihalesi ile ön sipariş verme yöntemlerinin izleneceğini belirtti. Karakaş, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yaptığı açıklamada, "Togg bir teknoloji şirketi. Bu sene de burada akıllı cihazdan fazlasını sergiliyoruz" dedi. 2023 yılında toplam 20 bin civarında araç üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Karakaş, 2024'ün sonunda Avrupa'ya açılmayı planladıklarını ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA