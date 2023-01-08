0850’Lİ NUMARA kabusu sona eriyor

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet, sabit telefon ve tv aboneliklerinde 0850'li numaralardan arayan ve aslında abonelik sözleşmesi yapacağı kurumların doğrudan çalışanı olmayan, komisyonlu çalışan sahtekarlara göz açtırılmayacak. BTK Tüketici Hakları Dairesi tarafından hazırlanan "İnternet/ TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı" kamuoyu görüşüne açıldı. Düzenleme kapsamında internet, sabit telefon ve tv aboneliklerine standart getiriliyor.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞLETMEDE

TEYİT aramasında tüketicilere sunulacak hizmetin türü, cihaz satın alma bedeli, bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri ücretler de dâhil toplam ücret, aylık ortalama ücret, veri hızları, taahhüdün süresi ve fesih halinde ödenecek tüm ücretlere ilişkin bilgilendirme yapılacak. Ardından tüketicilere "Bu hizmet 'İşletmeci unvanı' tarafından sunulacaktır. Başka bir işletmeci ile ortak sunulan bir hizmet değildir. Yeni abonelik sürecinin başlatılmasına onay veriyor musunuz" şeklinde bilgilendirme yapılacak. Onay verilmemesi halinde abonelik başlatılamayacak. Yapılan tüm işlemlerde ispat yükümlülüğü işletmeciye ait olacak. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanacak.