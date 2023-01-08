“76 milyar liralık kamu zararını önledik”

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022'de yürütülen denetimlerde, 76 milyar lirayı aşan tutarda kamu zararını önlediklerini kaydetti. Nebati, 2011'de kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın, kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

207 BİNİ AŞKIN RAPOR

NEBATİ, 2022'de yürütülen vergi incelemelerinde, incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ve suç duyurusu sayılarında, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını söyledi.

NEBATİ, "Bakanlığımız vergi müfettişlerince 2022'de yürütülen denetimlerde, 77 bin 610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207 bin 958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağıyla kamu zararını önledik" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ŞİMŞEK