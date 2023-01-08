Dünya devi Alibaba’nın Türkiye kararı

Çin devi Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Türkiye'nin konumunun kendilerine stratejik avantaj sağladığını açıkladı. Evans, "Ankara'da ziyaretlerde bulunmak ve çok kısa zaman içerisinde birçok kişiyle görüşebilmek verimli oldu. Trendyol'un Türk hükümetinden ciddi destek alacağını gördüm. Bu toplantılar ve görüşmeler benim Trendyol'a yatırım konusunda doğru karar aldığımı görmemi sağladı. Ve yeni yatırımı da Türkiye'ye yapmamız konusunda ikna etti" dedi. Evans, "Beş yıl önce geldiğimizde Trendyol epey küçüktü. Biz yönetim ekibine ve spesifik iş fırsatlarına yoğunlaştık. O yüzden Trendyol'u tercih ettik" diye konuştu.

İŞLETMELERE FIRSAT

Trendyol'un geldiği noktanın sadece Türkiye için bir başarı hikayesi olmadığını kaydeden Evans, uluslararası operasyonları da oldukça büyüttüklerini aktardı. E-ticaretin küçük işletmelerin yerel ortamın dışına çıkmasını sağladığını kaydeden Evans, 'Tarihsel olarak baktığımızda özellikle küçük işletmeler bu kaynaklara sahip olamıyordu ve yerel ortamın dışına çıkamıyorlardı. e-ticaretin küçük işletmelere verdiği kolaylık bu. Global pazarlara açılabilme imkanı, fiziksel yerine dijital olarak birçok farklı işlemi yapabilmelerine yardımcı oluyoruz. Bizim platform üzerinde 300 binin üzerinde satıcımız var. Herkesin arzusu işini daha da büyütmek. Biz de bunu mümkün kılıyoruz" dedi.