Gelinlik ve damatlık piyasası hareketleniyor

Düğün hazırlıkları, yeni bir hayata adım atmadan önce yapılması gereken bir dizi ekonomik harcamayı da beraberinde getiriyor. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tunçer, çiftlerin bu yıl sadece gelinlik ve damatlık masraflarının ortalama 20 bin TL civarında olacağını söyledi.

Tunçer, "Şu an iyi bir damatlık almak isteyen 4- 5 bin TL'yi, gelinlik fiyatları ise iki katı şeklinde 10-15 bin TL'yi gözden çıkarmalı" ifadelerini kullandı. Gelinlik ve damatlığın, evlilik hazırlığının en temel alışveriş kalemi olduğunu dile getiren Tunçer, şubat ayında sektörde hareketliliğin başlayacağını söyledi.