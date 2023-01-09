Devlet Su İşleri (DSİ) 1273 personel alımı yapacak! Başvurular nereden nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bugün yaptığı açıklamada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Açıklama sonrası DSİ personel alım ilanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki DSİ personel alımı ne zaman olacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

2023 DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzeri sözleşmeli personel alımı yapacak.



1273 sözleşmeli personel alımının 2023 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2023 için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylar netleşince haberimizde yer vereceğiz.



Ancak daha önceki alımlarda istenilen şartlar şu şekildeydi:



Türk Vatandaşı olmak



Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak



Kamu haklarından mahrum bulunmamak



Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak





Askerlik durumu itibariyle;



a) Askerlikle ilgisi bulunmamak



b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak



c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.