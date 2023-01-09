Meclis’te EYT mesaisi

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zamları yasalaşacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmanın da bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılacağını açıklamasının ardından gözler zammın ne zaman yasalaşacağına çevrildi. Yasa teklifi yarın görüşülecek, Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda ele alınacak. Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisna ve muafiyetine ilişkin düzenlemeler, 2023 yılı için de geçerli olacak.Öte yandan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar hafta başında da devam edecek. Bakanlık ve kurum yetkililerinin de katıldığı çalışmalarda düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor. Teklifin tamamlanması halinde de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere kredi garanti fonundan destek verilecek. EYT'den dolayı ayrılıp kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyenlere 5 puan SGK destek indirimi yapılacak.BU yıl için yüzde 30 zam alan kamu çalışanları ve memur emeklilerine 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak. Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılırken, öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Kamu çalışanlarına maaşları ek gösterge üzerinden ödenecek. Memur emeklileri de şubat ayından itibaren ek gösterge üzerinden aylık alacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam alacak. Düzenleme yürürlüğe girmeden önce emekli olanların aylıklarına esas ek gösterge rakamları 15 Ocak itibariyle yükseltilecek. Son 7 yıl içinde en çok Emekli Sandığı kapsamında çalışmış olanlar ek gösterge artışından faydalanacak. Kariyer görevinden sonraki ilk ataması 1, 2, 3 ve 4'üncü dereceli kadrolardan birine yapılan ek gösterge artışından yararlanacak.Emekliye ek gösterge farkı 1 Şubat'ta yatacak.