“2023’te esnafa pozitif ayrımcılık yapılmalı”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, zor süreci atlatamadıklarını belirterek, pandemide verilen destek ve teşviklerin sürdürülmesini istedi. Mutlu, EYT düzenlemesinden esnaf sanatkarın da yararlandırılması gerektiğine işaret etti. Mutlu verilen destekler nedeniyle hükümet ve yerel yönetim yetkililerine teşekkür etti.

ASGARİ ÜCRET VE EYT

Başkan Mutlu, "2023 yılında da benzer zorlukların süreceği düşünülmekle birlikte, enflasyonda belirli bir gerilemenin olacağı yönündeki açıklamalar ile asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılan artışlar umut vaat etmektedir" diye konuştu. İstihdam maliyetlerinin desteklenmesinin önem taşıdığını ifade eden Mutlu şöyle konuştu: "Asgari ücretin artması işverenler açısından maliyetlerin de yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu noktada elaman çalıştıran esnaf sanatkarlar açısından istihdam maliyetlerinin desteklenmesini önemsiyor, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyoruz. Öte yandan, bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT düzenlemesinden esnaf sanatkarın yararlanamadığı görülmektedir. Üyelerimiz 9 bin iş gününde emekli olabilmektedirler. Oysa SSK'lılar 7 bin 200 iş gününde emekli olduğu için 5 bin gün sigortalı olan vatandaş ve aynı şekilde bayanlar düzenlemeden yararlanıp emekli olabiliyorlar. Bu çerçevede, ayrım yapılmadan sosyal devlet ilkelerine göre aynı haktan üyelerimizin de yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. 2000 yılından önce oda, sicil ve vergi kaydı olduğu halde Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnaf sanatkara, bu sürelerinden faydalanma imkanı tanınmalıdır."

UYGUN KOSULLU FINANSMAN ÇAGRISI

ESNAF sanatkara pozitif ayırımcılık yapılmasını isteyen Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Üyelerimizin eski günlerine dönmesi zor olacaktır, zaman alacaktır. Bu nedenle esnaf sanatkarların toparlanabilmeleri için kesime yönelik desteklerin, teşviklerin ve muafiyetlerin sürdürülmesi, uygun koşullu yeni finans seçeneklerinin planlanması gerekmektedir. Ayrıca genel anlamda; Perakende ticareti düzenleyen 6585 sayılı kanunda esnaf kesiminin fikirleri doğrultusunda düzenlemelere gidilmesi, artan küresel rekabet karşısında üyelerimizin sermaye yapılarını güçlendirecek, hızla gelişen, değişen teknolojiye uyumlarını kolaylaştıracak tedbirlerin düşünülmesi, toplumda Yerli Malı tüketiminin teşvik edilmesi ve merkezi ve yerel yönetimlere karşı kesimin mali yükümlülüklerinin hafifletilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Netice itibarıyla, toplumda sayısal üstünlüğü olan, halkın içinde yaşayan üyelerimizin rahatlaması, zincirin devamında genel refahı ve huzuru da beraberinde getirecektir.'