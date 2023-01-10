İZMİR Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Halk Emek'e, Ağustos 2022'de yapılan zammın ardından 4 ay sonra bir zam daha yapıldı. 3 TL'den satılan Halk Ekmek, bugünden itibaren 4 TL'ye tezgahtaki yerini alacak. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında İzmir'de İzmir Ticaret Odası'nın kararı ile yeni ekmek fiyat tarifesi oybirliğiyle kabul edilirken, meclis kararı ile kentte 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 zamla 5 TL'ye çıkarılmıştı. Maliyetlerdeki artış sebebiyle Halk Ekmek de zam yapma kararı aldığını duyurdu.

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