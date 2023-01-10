Türk müteahhitler dünyayı inşa ediyor

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, yurtdışı müteahhitlik sektörünün 2022 yılında 17,8 milyar dolarlık proje değerine ulaştığını belirterek, "Böylelikle, bugüne kadar üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 605'e projelerin toplam değeri ise 471,7 milyar dolara yükselmiştir. Dünya üzerinde proje gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 133'e yükselmiştir. Hedefimiz, dünyada Türk müteahhidinin gitmediği, eser vermediği ülke kalmamasıdır" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) düzenlediği 2022 değerlendirme toplantısına katılan Muş, "Hizmet ihracatı 2022 yılının 10 ayı itibarıyla 76,4 milyar dolar oldu ve 2021'deki 61,4 milyar dolar rakamını geçti. Cumhuriyetimizin 100. yılında da inşallah mal ve hizmet ihracatımızda yeni başarılara imza atmak için Bakanlık olarak özel sektörümüzle durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Ülkeler sıralamasında Rusya birinci sıradaki yerini korudu.

BARIŞ ŞİMŞEK