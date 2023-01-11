En ucuz doğalgazda Türkiye üçüncü sırada

Türkiye, yaptığı enerji çeşitliliği yatırımları ve doğalgaz ithal ettiği komşularıyla iyi ilişkileri sonucunda Avrupa'da doğalgazı en ucuz kullanan 3'üncü ülke oldu. Türkiye'yi ucuzlukta yalnızca Macaristan ve Ukrayna geçerken, Ukrayna'da savaş sebebiyle bu tarz hizmetlerden ücret alınamaması fiyatlarda etken oldu.

EN PAHALI AMSTERDAM'DA

Öte yandan Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler ise Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İtalya... Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) güncel verilerine göre Türkiye, doğalgaz altyapısında yaptığı yatırımlar ve depolama çalışmaları ile bu kışı da rahat bir şekilde atlatacak. 2022 Ekim ayı itibariyle depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarken, bu çerçevede, yer altı depolama tesislerindeki doğalgaz miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttı. Böylece, ekimde yer altında depolanan gaz miktarı 3 milyar 673 milyon metreküpü aştı.

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı kilowatsaat başına 16,22 eurocent olurken, Amsterdam'da 42,08 eurocent olarak gerçekleşti ve Amsterdam geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında Ankara, doğal gazı en ucuz kullanan ilk 3 başkent arasında yer aldı.

İTHALATTA AZALMA OLDU

Doğalgaz ithalat miktarı, 2022 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. Ayrıca, boru gazının ithalattaki payı yüzde 74, LNG'nin payı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.

BARIŞ ŞİMŞEK