İzdemir, 32 milyon $’a 2 güneş santrali kuracak

EGE sanayisinin öncü kuruluşlarından, Halil Şahin yönetimindeki İzmir Demir Çelik de güneş enerjisine yatırım kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada mevcut fabrikaların üzerine 2 milyon dolarlık ve Manisa'ya da 30 milyon dolarlık güneş enerji santrali kurulmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin yüzde 85,44 oranla bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından İzmir ili Aliağa ilçesinde 2,06 MWe kurulu güce sahip ekonomik katma değer yaratmayı amaçlayan, teknik ve çevre standartlarına uygun olarak elektrik üretmek amacıyla yaklaşık 2 milyon dolar değerinde çatı üzeri güneş enerji santrali yatırımı yapılmasına ve yatırımın en kısa sürede tamamlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde yaklaşık 30 milyon dolar değerinde fotovoltaik paneller yardımıyla güneş enerjisinden elektrik üretimi yapmak üzere yatırım yapılması planlanmaktadır" denildi.