Gözde Grubu 2 yılda 3 bin konut üretecek

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, kısa süre önce açıklanan Yeni Evim Kampanyası'nın sektöre ivme kazandıracağını belirterek, konut almak isteyenlerin bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. 2023 ve 2024'te toplamda 3 bin yeni konutu sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Op. Dr. Kalı, "Bu projelerle ilgili yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım planlamamız olacak. Herkesin bütçesine göre konut üreteceğiz" dedi. İzmir'in hem Türkiye'den hem de yurtdışından talep gördüğünü fakat bu talebe rağmen yeterince konut üretilemediğini belirten Kalı, bu nedenle konut fiyatlarının İzmir'de her ay artmaya devam edeceğini dile getirdi. Kalı, "İnşaat sektörü Anadolu'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 26 küçüldü. İzmir'de ise bu oran yüzde 11 oldu. Çünkü kent talep görmeye devam ediyor. İzmir'in her yeri değerli" ifadelerini kullandı.

DİĞER