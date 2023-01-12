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Haberler Ekonomi Muğla'da arıcılık merkezi kuruldu

Muğla'da arıcılık merkezi kuruldu

12.1.2023

Muğla’da arıcılık merkezi kuruldu

MUĞLA'DA Apimuğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-GE İnavasyon ve İşleme Merkezi kurularak faaliyete geçti. Vali Orhan Tavlı, "Muğla'da başlayan bu hareket hem ulusalda yayılacak hem de ihracata katkı sağlayacak" dedi. MUTSO Başkanı Bülent Karakuş da 9 milyon 850 bin lira bütçeli projelerinin Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan 7 milyon liralık destek almaya hak kazandığını söyledi. Karakuş, kurulacak tesisin bölgede bal ve apiterapik ürün üreten işletmelere markalaşma konusunda rol model olmasını beklediklerini ifade etti.

OSMAN AKÇA

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