Muğla’da arıcılık merkezi kuruldu

MUĞLA'DA Apimuğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-GE İnavasyon ve İşleme Merkezi kurularak faaliyete geçti. Vali Orhan Tavlı, "Muğla'da başlayan bu hareket hem ulusalda yayılacak hem de ihracata katkı sağlayacak" dedi. MUTSO Başkanı Bülent Karakuş da 9 milyon 850 bin lira bütçeli projelerinin Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan 7 milyon liralık destek almaya hak kazandığını söyledi. Karakuş, kurulacak tesisin bölgede bal ve apiterapik ürün üreten işletmelere markalaşma konusunda rol model olmasını beklediklerini ifade etti.

OSMAN AKÇA