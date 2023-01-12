Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritası çıkarılacak

Özel oturumda Bakan Kurum Türkiye'nin sürdürülebilir iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ve InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Hülya Güler'in açılış konuşmalarını yapacağı Zirve'nin ikinci özel oturum konuğu ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin olacak.

Zirve'nin 'Kamu ve İş Dünyası Perspektifinden Türkiye'nin Sürdürülebilirlik Yol Haritası' başlıklı ilk panelini ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. Erkin Erimez yönetecek. Panele İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkadir Bektaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin konuşmacı olarak katılacak.

SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yönetiminde gerçekleşecek, "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Sürdürülebilirlik ve Dayanışma İçin Nasıl Bir Liderlik Gerekiyor?" ikinci panelde ise, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Başkanı Ebru Şenel Erim konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Programın devamında, Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına öncülük eden, yaptıkları çalışmalarla geleceği inşa eden şahıs ve kurumları ödüllendirmek üzere "Sürdürülebilirlik Liderleri Ödül Töreni" düzenlenecek.

Zirve, https://www.surdurulebiliryuzyil.com adresinden ve InBusinessTR YouTube'dan canlı olarak canlı izlenebilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜZYIL ZİRVESİ

13 Ocak 2023 - 14:00-17:30

14:00-14:05 AÇILIŞ VE TANITIM FİLMLERİ

14:05-14:10 AÇILIŞ KONUŞMASI SN. HÜLYA GÜLER

InBusiness Dergisi Yayın Yönetmeni & Sabah Gazetesi Yazarı

14:10-14:05 AÇILIŞ KONUŞMASI SN. YASEMİN GEBEŞ

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü & Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi

14:15-14:30 ÖZEL OTURUM Sn. FATMA ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı & TBB Başkanı

14:30-15:30 PANEL I

KAMU VE İŞ DÜNYASI PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASI

MODERATÖR Sn. Dr. Erkin Erimez ARGE Danışmanlık, Ortak

PANELİSTLER Sn. Dr. Abdulkadir Bektaş İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Sn. Özge İmamoğlu Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı

Sn. Onur Ünlü TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı

Sn. Ahmet Türkoğlu EPİAŞ Genel Müdürü

Sn. Ebru Dildar Edin İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

15:30-15:40 KAHVE ARASI

15:40-16:40 PANEL II

TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİN NASIL BİR LİDERLİK GEREKİYOR?

MODERATÖR Sn. Bahar Özay SDSN Türkiye Koordinatörü

PANELİSTLER Sn. Mikayil Yusifov SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı

Sn. Fezal Okur Eskil Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı

Sn. Defne Arısoy Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Sn. Ebru Şenel Erim Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İlişkiler & İletişim

Başkanı

16:40-16:50 KAHVE ARASI

16:50-17:20 ÖZEL OTURUM SN. MURAT KURUM

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

17:20 KAPANIŞ