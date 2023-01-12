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Haberler Ekonomi Turizm arsası satış ihalesi

Turizm arsası satış ihalesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 7.247 metrekare turizm tesis alanı imarlı arsa açık artırma ile satılacak.

12.01.2023, 09:42

Turizm arsası satış ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sakarya mahallesi Punta mevkiinde bulunan arsa, koruma amaçlı imar planında turizm tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Taşınmazın muhammen satış bedeli 158 milyon 680 bin 312 Türk Lirası, birinci satış günü 9 Mart 2023 tarihidir. İhale Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezinde açık artırma suretiyle yapılacak.

Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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