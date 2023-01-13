Turizmde erken rezervasyon morali

GEÇEN yıl, kuzeyindeki Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel ekonomik kriz gibi sebeplere rağmen başarılı bir turizm sezonu yaşayan Türkiye, bu yıla yurt dışı erken rezervasyonlarında yaşanan artışın moraliyle başladı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yurt dışı erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış görüldüğünü, bunun turizmde parlak bir yıl geçirileceğinin göstergesi olduğunu belirtti. Sezona göre yüzde 40-50 civarında bir indirimin mümkün olabildiğini aktaran İşler, otelcilerin de düşük sezonda nakit akış sağlaması nedeniyle erken rezervasyon sürecinden kazanç elde ettiğini vurguladı.

İşler, 50 milyon civarında turist ve yaklaşık 46 milyar dolar turizm getirisi ile 2022'nin tüm zamanların en iyi yılı olduğunu dile getirerek, yurt dışı erken rezervasyonlardaki talep artışı nedeniyle 2023 yılının çok daha güzel olacağını değerlendirdiklerini söyledi. Turizmde ana hedef pazarların Almanya ve Rusya olduğuna değinen İşler, "2023 yılında da bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Birinci ve ikinci sırada devam edecekler, hemen arkasında İngiltere ve Hollanda'yı görüyoruz. İran'dan girişlerimiz arttı. Orta Avrupa'dan özellikle Polonya'dan iyi girişler görüyoruz. Bu sene Fransa pazarında bir nebze olsa hareketlilik görüyoruz" diye konuştu.