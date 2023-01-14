Aydın’da 12 firma ihracatın yıldızı oldu

Ege İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulurken, Aydın'dan 12 firma 'İhracatın Yıldızı' oldu. Türkiye ihracatına 2022'de 7.6 milyar dolarlık katkı sağlayan 58 firma ödülle onurlandırıldı. 18 milyar 300 milyon dolarlık ihracata imza atan ve ihracatın yıldızı olan firmalar, ihracatın yüzde 42'sini gerçekleştirdi.



AYDINLI 6 İHRACATÇI

Listede Aydın'dan 12 firma da 6 farklı kategoride ödül alarak kenti gururlandırdı. EİB'in 2021 yılı Ambalajlı Sofralık Zeytin ihracat kategorisi içerisinde ilk 10'da yer alan Aydınlı 6 ihracatçı da önemli başarı gösterdi.



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