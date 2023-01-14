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Haberler Ekonomi EGİKAD’ın yeni başkanı Aşkıner

EGİKAD’ın yeni başkanı Aşkıner

14.1.2023

EGİKAD’ın yeni başkanı Aşkıner
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) 6. Olağan Genel Kurulu, Ege İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda yapıldı. Emre Pınar Kılıç ve yönetimi ibra edilirken, Şahika Aşkıner tek liste girdiği seçimde oybirliğiyle başkan oldu. EGİKAD üyelerine, kendisine gösterdikleri güven için teşekkür eden Aşkıner, "Bu yıl 15. yılını kutlayacak derneğimizi, yeni yönetim kurulumuzun faydalı projeleriyle, hem Türkiye'de adından çok söz edilen bir iş kadını derneği, hem de yurtdışındaki işkadını dernekleriyle işbirliği gerçekleştiren uluslararası bir platforma taşıyacağız" diye konuştu. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Şahika Aşkıner, Feray Saraçoğlu, Aslı Odabaşı, Mehtap Aktan, Güler Toksoy, Emine Okçu, Elvin Sönmez, Nesrin Ricketts, Esra Soykan, Emel Kepekçi, Aslı Sancaktar, Banu Aksoy, Nilay İşçan, Miray Turan.
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