Hyatt Hotels İzmir’de ilk otelini açtı

Dünyaca ünlü otel devi Hyatt Hotels, Türkiye'deki 6. otelini geçtiğimiz ay İzmir'de açtı. Şehre yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Hyatt Regency İzmir İstinyePark, özgün dekorasyonu ve premium hizmetleriyle fark yaratmayı başardı. İzmir'deki ilk şubesini açan Hyatt Hotels, 'evden uzak ama eve çok yakın' mottosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı. Önemli gayrimenkul projeleriyle dikkat çeken Orjin Grup'un son projesi İstinyePark İzmir ile yan yana konumlanan Hyatt Regency İzmir İstinye- Park, ayrıcalıklı konaklamanın yanı sıra keyifli alışverişin de adresi olmayı hedefliyor.



5 YILDIZLI İŞLETME

5 yıldızlı işletmeyle ilgili bilgi veren Genel Müdür Zafer Canbaz, "Körfez manzaralı 160 odamız, 2 bin metrekareye yayılan 10 toplantı salonumuz ve 500 metrekarelik alanda konumlanan fuaye alanlarımızla sadece turistik değil şehre iş amaçlı gelen kitleye de hizmet vereceğiz. Özel tasarlanmış odalarımız, Türk ve dünya mutfaklarının lezzetlerine yer veren The Bay Restaurant'ımız, açılabilir cam olan geniş teraslı toplantı ve etkinlik salonlarımızın yer aldığı otelimiz, Alaçatı, Çeşme ve Urla gibi turistik noktalara kolay ulaşım imkanıyla da dikkat çekiyor" dedi.



■ ERCAN AKGÜN

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