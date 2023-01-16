10 lezzet için daha AB’ye coğrafi işaret başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye'nin 10 lezzeti için Avrupa Birliği'ne (AB) coğrafi işaret başvurusu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını ifade ederek, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkartacağız" dedi. TÜRKPATENT, 10 coğrafi işaretli ürün için Avrupa Komisyonu'na tescil başvurusunda bulundu. Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzet daha uluslararası tescil almış olacak. Girişimle Ayaş Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine Peyniri, Hüyük Çileği, Isparta Gülyağı, Kilis Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve Urla Sakız Enginarı uluslararası düzeyde etkin koruma altına alınacak. Bakan Varank, Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının bin 300'ü aştığını kaydederek, "Artık bu ürünlerimizin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Varank, AB'de Türkiye adına tescilli 8 ürün bulunduğunu ve süreçleri devam eden Antakya Künefesi ile birlikte sayının 9'a çıkacağını söyledi.

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