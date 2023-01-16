Fiyat sabitleme ve indirim raflara yansımaya başladı

Zincir marketler, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısına karşılık vererek birçok ürünün fiyatını revize etti. Birçok zincir market indirimleri raflara yansıtmaya başladı. Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatların sabitlendiğini duyurmuştu. Migros, "Migros" markalı 419 üründe fiyatları sabitleyerek 3 binden fazla üründe indirime gideceğini açıklamıştı. A101 ise ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı almıştı. CarrefourSA, 20 bin üründe yüzde 20 ila 40 arasında indirim yapacağını duyururken, Happy Center da ocakta birçok üründe fiyatları sabitleme ve indirime giden diğer zincir marketlerden oldu. Happy Center İstanbul Kuzey Anadolu Bölge Müdürü Özcan Kaya, "İndirim yapılacak ürünlerin listesini yaparken en ihtiyaç duyulanları seçmeye özen gösterdik. Çalışmamızı ay sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

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