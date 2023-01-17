Ayçiçek yağı fiyatında yüzde 15 düşüş yolda

AYÇİÇEK yağında vergilerin sıfırlanmasının ardından, iç pazarda yağ fiyatlarında yüzde 10 ila 15 arasındaki bir düşüş bekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile stokçuluk yapanlar fiyatları yukarı çekmişti. Türkiye'nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerini sıfırlanmasının ardından son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığı öğrenildi.

Bir üretici firmanın yetkilisi, "Yurt dışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseldi. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO'nun geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti. Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu. Vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL'den 24 TL'ye düşürdü. Yeni bağlantı yapılan malların gelmesiyle şubat ayından sonra raf fiyatlarında yüzde 10 ile 15 arasında düşüş bekleniyor" dedi.