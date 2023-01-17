Çalışana 24 milyarlık asgari ücret desteği

BU yıl 250 liradan 400 liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 800 bin işyeri yararlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon sigortalıya 6 aylık dönemde yaklaşık 24 milyar liralık asgari ücret desteği sağlanacak. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilmesi ve Haziran 2023'e kadar uzatılmasını öngören yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri de fiili duruma getirildi. Asgari ücret desteği ocak-haziran ayları dönemini kapsayacak. İşçi başına verilecek asgari ücret desteği 13.33 lira olup aylık 400 lirayı bulacak. İşverenin yararlanacağı asgari ücret desteği tutarı kendisine ödenmeyecek, SGK'ya ödeyeceği primlerden mahsup edilecek. Geçen yıl sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında da SGK'ya bildirilen sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı üzerinden asgari ücret desteği sağlanacak.

HAZAL ATEŞ