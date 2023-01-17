DTO’dan fuara katılan tekstilcilere teşekkür

DENİZLİ Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı'nda stant açarak yer alan Denizlili tekstilcileri kutlarken "Denizli, onlarla daha güçlü. Denizlimiz ile sektörümüzün temsil edilmesindeki gayret, hazırlık ve emekleri için her birine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli OSB'de kurdukları Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nden (DTTM) danışmanlık hizmeti alan ihracatçı firmaların stantları ve ürünlerini inceleyen Uğur Erdoğan ile beraberindeki heyet, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile de bir araya geldi. Uğur Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak, 60 üyemizi devletimizin imkanlarıyla bu fuara getirdik; bu büyük organizasyonda yer aldık. 79 stantla yer aldığımız Heimtextil 2023 Ev Tekstili Fuarı'nda şehrimizi ve sektörümüzü temsil eden Denizlili tekstilcilerimiz, yüz akımız oldu. Gerek stantları ve ürünleri gerekse güler yüz ve tatlı dilli temsilleriyle işin hakkını fazlasıyla verdiler. Denizli'mizi de en güzel şekilde tanıttılar. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP