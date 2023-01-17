‘Örnek OSB olma yolunda ilerliyoruz’

Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 2023 yılının kendileri için bir dönüm noktası olacağını, altyapı-üstyapı ve genişleme alanı çalışmalarıyla kendi kendine yetebilen, örnek bir OSB olma yolunda hızla ilerlediklerini söyledi. Bölgenin en büyük sorunlarından biri olan altyapıya neşter vurulurken, Kıvırcık, Başkan Vekili Fatih Çetkin, Yönetim Kurulu Üyeleri İlkay Deha Kurutaç, Hikmet Güngör, Serkan Yurteri, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Turan ve Bölge Müdürü İlker Özdemir, altyapı çalışmaları ile devam eden HDA dükkanları inşaatını inceledi. Kıvırcık, "Gelirinin tamamı Muradiye OSB'nin altyapı inşaatlarında kullanılan HDA dükkanları, Manisa'nın yeni ticaret merkezi olmaya aday" dedi.

NERMİN UÇTU