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Haberler Ekonomi Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti'den açıklama geldi

Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti'den açıklama geldi

Son dakika haberi...AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını belirtti. Akbaşoğlu "Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak" dedi.

AA

17.01.2023, 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023, 13:28

Son dakika: EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? AK Parti’den açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

EYT ile ilgili teknik çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bittiğini belirten Akbaşoğlu, AK Parti Meclis Grubu olarak bu teknik çalışmayı yasa teklifine dönüştürme aşamasında olduklarını bildirdi.

Akbaşoğlu, "En geç muhtemelen önümüzdeki hafta EYT yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. EYT'li vatandaşlarımız martta da maaşlarını alacaklar." diye konuştu.

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