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Haberler Ekonomi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alımı için ilan yayımladı.

17.01.2023, 09:55

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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