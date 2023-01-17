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Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alımı için ilan yayımladı.

17.01.2023, 10:10

Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 KPSS (B Grubu) puanı esas alınmak suretiyle (3) Çözümleyici pozisyonuna sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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