Yeni Evim’e başvurular başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeni Evim Kampanyası'na başvuruların dün itibarıyla başladığını bildirdi. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, Bakan Kurum ile birlikte devreye aldıkları Yeni Evim Kampanyası'nda vatandaşların katılım bankaları dahil, tüm kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Bakan Kurum da paylaşımında, ilk etapta 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacak kampanyaya ilişkin tüm bilgilere "yenievimkampanyasi.com.tr" sitesinden ulaşılabileceğini ifade etti. Proje kapsamında 81 ilden başvurular alınacak. Azami 15 yıl vade ve 0,69'dan başlayan kredi imkanı sunan kampanya ile orta gelirlilerin konut hayali gerçeğe dönüşecek. İlk etapta 100 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceği kampanya için başvuru ücreti alınmıyor. Projeye Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım aracılığıyla başvuru yapılabilecek.