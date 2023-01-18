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Haberler Ekonomi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 İşçi istihdam edecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 İşçi istihdam edecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alımı için ilan yayımladı.

18.01.2023, 09:13

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 İşçi istihdam edecek

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 13 meslek için 85 kamu işçisi alımı yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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