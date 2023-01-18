TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 259 bin 654 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. 2022 yılında İzmir'de 83 bin 502 konut satıldı. En fazla konut satışı Buca'da gerçekleşirken bu ilçeyi Karşıyaka, Torbalı, Menemen, Konak ve Bornova takip etti. İzmir'de il genelinde geçtiğimiz yıl yabancılar bin 322 konut aldı. Türkiye genelinde ise 2022'de yabancılara 67 bin 490 konut satıldı. Öte yandan "Yeni Evim Konut Finansman Programı"na başvuruların başlamasıyla gayrimenkul firmalarındaki hareketlilik artarken gözler hizmete alınan internet sitesine odaklandı.

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