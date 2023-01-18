  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı için ilan yayımladı.

18.01.2023, 09:07

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 18.01.2023 - 01.02.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA